Suudi Arabistan'da Mayın Patladı: 1 Ölü

Suudi Arabistan Yemen sınırındaki Cazan bölgesinde bir mayının infilak etmesi sonucu 1 askerin öldüğü, 3 askerin ise yaralandığı bildirildi.



Suudi Arabistan Haber Ajansı SPA'nın İçişleri Bakanlığından bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, sınır muhafızlarının Cazan bölgesinde devriye gezdiği sırada bir mayının infilak etmesi sonucu 1 asker öldü, 3 asker yaralandı.



Olayla ilgili soruşturmaya başlatıldığı belirtildi.



Yemen-Suudi Arabistan sınırında Husiler ile Suudi Arabistan güçleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.