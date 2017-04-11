Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Suudi Arabistan'da Eğlence Şehri İnşa Edilecek
Ara
BİST 91.240 %0,00
DOLAR 3,7339 %0,09
EURO 3,9535 %0,71
PARİTE 1,0585 %-0,05
ALTIN 150,41 %0,00
FAİZ 11,30 %-1,57
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Suudi Arabistan'da Eğlence Şehri İnşa Edilecek

Suudi Arabistan'da "eğlence" üzerine kurulacak 334 km karelik yeni bir şehir inşa edileceği duyurdu.

Suudi Arabistan'da Eğlence Şehri İnşa Edilecek

Suudi Arabistan'da "eğlence" üzerine kurulacak 334 km karelik yeni bir şehir inşa edileceği duyurdu. Başkent Riyad'ın güneyine inşa edilecek yeni şehir, spor, kültür ve safari gibi farklı eğlence faaliyetlerini içerecek etkinlik alanlarını da kapsayacak.

Krallıktaki toplu yatırım fonu projeye sermaye sağlayacak ana yatırımcı olacak. 2018 yılında yapıma başlanacak olan şehrin 2022 yılında bitirilmesi planlanıyor. Diğer yerel ve uluslararası yatırımcılarında sermaye sağlayacağı proje, Haziran ayında Suudi Hükümeti tarafından 2030 vizyonu dahilinde görücüye çıkarılmıştı. Eğlence sektörünün gelişmesi ve ekonominin farklı alanlarda ilerleyebilmesi için böyle bir projeye imza atılacağı açıklanmıştı.

Yeni yapılacak şehrin içerisinde üç eğlence parkı yapılacak Suudi Arabistan'da, proje için 300-500 milyon dolar arasında bir maliyete sebep olacak. 2030 The Vision reform programı, gelenekleşmiş petrol ekonomisinin dışında farklı alanlara yönelmeyi ve genç Suudilere iş imkanı sağlamayı amaçlıyor.

Kaynak: Ontrava.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Suudi Arabistan, Arabistan, Başkent, Hükümet, Ekonomi, Petrol, Reform, Riyad