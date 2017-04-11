Suudi Arabistan'da Eğlence Şehri İnşa Edilecek

Suudi Arabistan'da "eğlence" üzerine kurulacak 334 km karelik yeni bir şehir inşa edileceği duyurdu. Başkent Riyad'ın güneyine inşa edilecek yeni şehir, spor, kültür ve safari gibi farklı eğlence faaliyetlerini içerecek etkinlik alanlarını da kapsayacak.



Krallıktaki toplu yatırım fonu projeye sermaye sağlayacak ana yatırımcı olacak. 2018 yılında yapıma başlanacak olan şehrin 2022 yılında bitirilmesi planlanıyor. Diğer yerel ve uluslararası yatırımcılarında sermaye sağlayacağı proje, Haziran ayında Suudi Hükümeti tarafından 2030 vizyonu dahilinde görücüye çıkarılmıştı. Eğlence sektörünün gelişmesi ve ekonominin farklı alanlarda ilerleyebilmesi için böyle bir projeye imza atılacağı açıklanmıştı.



Yeni yapılacak şehrin içerisinde üç eğlence parkı yapılacak Suudi Arabistan'da, proje için 300-500 milyon dolar arasında bir maliyete sebep olacak. 2030 The Vision reform programı, gelenekleşmiş petrol ekonomisinin dışında farklı alanlara yönelmeyi ve genç Suudilere iş imkanı sağlamayı amaçlıyor.