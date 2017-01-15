Suudi Arabistan'da "Deaş ile Mücadele İttifakı Toplantısı"

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 14 ülkenin genelkurmay başkanının katılımıyla "DEAŞ ile Mücadele İttifakı Toplantısı" düzenlendi.



Başkentteki Ritz Carlton Hoteli'nde yapılan toplantının açılışında konuşan Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdurrahman bin Salih el-Bunyan, toplantı ile terör örgütü DAEŞ'e karşı yürütülen mücadelede katılımcı ülkeler arasında daha fazla işbirliği ve koordinasyonun amaçlandığını belirtti.



Teröre karşı mücadelenin kapsamlı ve zaman alan bir süreç olduğunu, bunun için teröre karşı ittifak eden İslam ülkelerinin DEAŞ ile mücadele ederken, daha aktif ve daha katılımlı yol izlemelerini temenni ettiklerini aktaran Bunyan, "Bu mücadeleyle İslam ülkelerinden dünya güvenliği ve istikrarına katkı sunulacak." dedi.



DEAŞ ile mücadelede radikal Şii gurupların kullanılması



Bunyan, DEAŞ ile mücadelede radikal Şii gurupların kullanılmaması gerektiğini ve bu girişimlerin örgütle mücadeleyi olumsuz etkilediğini ifade etti. Bunyan, Suriye rejimi ve Rus savaş uçakları tarafından ılımlı muhaliflerin bombalanmasının ise terör örgütü DEAŞ'a karşı verilen uluslararası mücadeleyi olumsuz etkilediğini kaydetti.



Toplantıya, Suudi Arabistan, Türkiye, ABD, Tunus, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman, Kuveyt, Katar, Lübnan, Malezya, Fas ve Nijerya'nın Genelkurmay başkanları katılıyor.



Bir gün sürecek toplantı, kapanış bildirgesinin yayımlanması ile sona erecek.