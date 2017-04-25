Suudi Arabistan BM Kadın Statüsü Komisyonu Üyeliğine Seçildi

– Suudi Arabistan yapılan gizli oylama sonucu Birleşmiş Milletlet Kadın Statüsü Komisyonu üyeliğine seçildi. Suudi Arabistan komisyon üyeliğine seçilen 45 ülkeden biri oldu.



Suudi Arabistan'ın oy kullanan 54 ülkenin 47'sinin oyunu alarak Kadın Statüsü Komisyonunu'na seçilmesi değişik çevelerde tepki ile karşılandı.



Görevi Birleşmiş Milletler'in performansını kendi tüzüğü doğrultusunda izlemekle görevli hükümetler üstü sivil toplum kuruluşu BM Gözlem Örgütü Başkanı Hillel Neuer Suudi Arabistan'ın Kadın Statüsü Komisyonu'na seçilmesine sert tepki göstererek "Suudi Arabistan'ın kadınların haklarını korumakla görevlendirilmesi bir kundakçının itfaiye teşkilatının başına geçirilmesi gibi bir şey. Bu çok saçma" diyerek tepkisini dile getirdi.



Komisyonun yıllık toplantısına katılan İsveç'in Kadından Kadına Yardım Örgütü Genel Sekreteri Lena Ag ta komisyona seçilecek üyelerde aranan şartların çıtasının daha yüksek tutulması gerektiğinin altını çizerek "Suudi Arabistan kadınların devlet tarafından en fazla kısıtlandığı ve sistamatik ayrımcılığa uğradığı bir ülke. Suudi Arabistan'da kadınların maruz kaldıkları korkunç bir şey. Biz olanaklı olan bütün yollarla Suudi kadınların farklı bir yaşama kavuşması için de uğraşmalıyız" diye konuştu. - Stockholm