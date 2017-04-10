Suuçtu Filmlere Mekan Oluyor

Zengin bitki örtüsü ve 38 metrelik şelalesiyle 12 ay boyunca yerli ve yabancı turistlerin Bursa'daki duraklarından biri olan Mustafakemalpaşa Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı, yapımcılığını Luck Red'in üstlendiği 'İlk Öpücük' filmine mekan oldu.



Ünlü dizi ve sinema oyuncusu Murat Yıldırım ve Özge Gürel'in başrolünü paylaştığı filmin bir bölümü, kalabalık bir ekiple şelale bölgesinde çekildi. Murat Onbul'un yönetmenlik koltuğuna oturduğu filmin setini ziyaret eden Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, oyuncular ve teknik ekiple sohbet etti. Murat Yıldırım'a Kemalpaşa tatlısı ikram eden Sadi Kurtulan, ilçenin güzelliklerinin tanıtımını sağlayanlara girişime destek olduklarını söyleyerek, film ekibine başarılar diledi.



Mesleğine gönül vermiş bir doktor ile hafıza kaybı yaşayan genç bir kız arasındaki aşk hikayesini anlatan 'İlk Öpücük' filminin sinemaseverlerle önümüzdeki sezon beyaz perdede buluşacağı bildirildi. - BURSA