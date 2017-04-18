Sütü Güneş Enerjisiyle Soğutacaklar

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, "Gücümüz kooperatif, enerjimiz güneş projesi" kapsamında bundan sonra sütleri güneş enerjisinden elde ettikleri elektrik vasıtasıyla soğutacaklarını bildirdi.



Eskiyörük, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Kalkınma Ajansı'ndan (İZKA) alınan yüzde 75 hibe desteğiyle hayata geçirdikleri proje kapsamında, süt işleme tesisi çatısına paneller ve enerji üreten birimler yerleştirildiğini ifade etti.



Sütün, ineğin memesinden çıktığı andan tüketildiği ana kadar soğuk zincirde muhafaza edilmesi gereken bir ürün olduğuna işaret eden Eskiyörük, şu bilgileri verdi:



"Kooperatif olarak önemli maliyetlerimizden birisi de sütü soğutmak için harcanan enerji giderleridir. Bu giderlerimizi düşürebilmek için kooperatifimizin AR-GE ekibi uzun zamandan beri yenilenebilir enerji kaynakları konusunda fizibilite çalışması yapmaktaydı. İZKA'nın bu konuda hibe programı açmasıyla projemizi hayata geçirdik. Projeye öncelikle süt işleme tesisimizle başladık, ileriki süreçte 62 köydeki nokta alımlarımızın tamamında uygulayacağız. Bundan sonra sütümüzü güneş enerjisinden elde ettiğimiz elektrikle soğutacağız."