Sutopunun Perileri Buca'da Şahlandı

Göztepe Rotary Kulübü tarafından bu yıl 18'ncisi düzenlenen Uluslararası U 17 Bayanlar Sutopu Turnuvası, 21-23 Nisan tarihleri arasında Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapıldı. Buca Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Turnuvaya Bulgaristan'dan Cerno More, Türkiye'den ESTİ, Galatasaray ve Sutopu 35 takımları toplam 60 sporcuyla katıldı. Üç gün süren turnuva zorlu ve bir o kadar da heyecanlı müsabakalara sahne oldu. Turnuva sonunda Galatasaray takımı averajla birinciliği elde ederken, ikinci ESTİ, üçüncü ise Bulgaristan'dan turnuvaya katılan Cerno More takımı oldu.



"Koca yürekli sporcular"



Göztepe Rotary Kulübü 18. Uluslararası U 17 Bayanlar Sutopu Turnuvası madalya töreninde konuşan Göztepe Rotary Kulübü Başkanı Nedim Atilla, turnuvada her türlü desteği gösteren Buca Belediyesi'ne teşekkür ederken, "Sonuç önemli değil. Önemli olan dostça, kardeşçe mücadele etmek. Barış içinde bir arada yaşamanın yolunu bize spor gösteriyor" dedi. Turnuvada dereceye girenlere madalyalarını veren Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda böylesi zorlu bir sporun turnuvasına ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi. Piriştina, "Dünyanın en zor olimpik sporu olan dayanıklılık, kuvvet ve tekniğin üst düzeyde ortaya konduğu branşlardan sayılan sutopunda mücadele eden koca yürekli sporcuları ve eğitimcilerini tebrik ediyorum" dedi. - İZMİR