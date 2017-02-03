2017 Avrupa Erkekler Sutopu Şampiyonası Elemelerinde mücadele edecek milli takımın rakipleri belli oldu.
Avusturya'da 11-14 Mayıs tarihlerinde organize edilecek şampiyonada milliler, A Grubu'nda Karadağ, Hollanda, Moldova ve Avusturya ile eşleşti.
Elemeler sonunda ilk iki sırayı alacak ülkeler, 10-17 Eylül tarihlerinde Malta'da düzenlenecek 2017 Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde edecek.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde diğer gruplar ise şöyle oluştu:
B Grubu: Almanya, Slovakya, Polonya, Belarus, Bulgaristan, Slovenya
C Grubu: Romanya, Ukrayna, Büyük Britanya, İsrail, Litvanya
D Grubu: Fransa, Gürcistan, İsviçre, Çekya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi
Öte yandan 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı ise 19-27 Ağustos tarihlerinde Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılacak.
Sutopunda Rakipler Belli Oldu
2017 Avrupa Erkekler Sutopu Şampiyonası Elemelerinde mücadele edecek milli takımın rakipleri belli oldu.
2017 Avrupa Erkekler Sutopu Şampiyonası Elemelerinde mücadele edecek milli takımın rakipleri belli oldu.