Sutopunda Rakipler Belli Oldu

2017 Avrupa Erkekler Sutopu Şampiyonası Elemelerinde mücadele edecek milli takımın rakipleri belli oldu.



Avusturya'da 11-14 Mayıs tarihlerinde organize edilecek şampiyonada milliler, A Grubu'nda Karadağ, Hollanda, Moldova ve Avusturya ile eşleşti.



Elemeler sonunda ilk iki sırayı alacak ülkeler, 10-17 Eylül tarihlerinde Malta'da düzenlenecek 2017 Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde edecek.



Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde diğer gruplar ise şöyle oluştu:



B Grubu: Almanya, Slovakya, Polonya, Belarus, Bulgaristan, Slovenya



C Grubu: Romanya, Ukrayna, Büyük Britanya, İsrail, Litvanya



D Grubu: Fransa, Gürcistan, İsviçre, Çekya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi



Öte yandan 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı ise 19-27 Ağustos tarihlerinde Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılacak.