Son Dakika! İstanbul'da AK Parti İl Binasına Lav Silahıyla Saldırı Girişimi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) yetkililerinden edinilen ilk bilgiye göre; AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik lav silahıyla saldırı girişimi oldu.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREMEDİ

İlk gelen bilgilere göre, lav silahının AK Parti'nin Sütlüce il binasına yönelik planlanan bir saldırı için kullanılmak üzere oraya getirildiği ancak saldırının gerçekleştirilemeden silahın ele geçirildiği iddia ediliyor.

Ancak silahla ilgili henüz kesinleşmiş bir bilgi yok.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olayda yaralanan olup olmadığı ve herhangi bir yerin isabet alınıp alınmadığı henüz tespit edilemedi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

İKİ SALDIRIDA DA AYNI TİP SİLAHLAR KULLANILDI

Emniyet kaynakları, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü binalarına 1,5 saat arayla meydana gelen her iki saldırıda da tek atımlık lav silahı kullanıldığını tespit etti.