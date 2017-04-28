Süt Ürünleri Fabrikasında Yangın

SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde bir süt ürünleri fabrikasının bahçesindeki konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Pamukova Gökgöz Mahallesi'nde bulunan bir süt ürünleri fabrikasının bahçesindeki içerisine malzemelerin konulduğu konteynerde yangın çıktı. Yangın kısa sürede yandaki barakaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yangını büyümeden söndürdü.



Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



- Sakarya