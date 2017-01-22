Süt Ürünleri Fabrikasında Yangın

Ula'da bulunan bir süt ürünleri fabrikasında çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu güçlükle kontrol altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Gökova Mahallesi'nde Hayrettin Güngör'e ait süt ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika çalışanları ve mahalledeki vatandaşların traktör ve iş makinelerinin de yardımıyla ilk müdahalede bulunduğu yangın kısa sürede büyüyerek fabrikaya yayıldı.



Haber verilmesi üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 arazöz ile Büyükşehir Belediyesine ait 5 itfaiye aracı bölgeye sevk edildi. Ekiplerin, su ve köpükle yaptığı yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından alevler güçlükle kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.



Yangında fabrikanın depo kısmında bulunan süt ve yoğurt tankları ile çok sayıda satışa hazır hale getirilerek paketlenen ürün yandı. Fabrikada soğutma çalışmaları devam ediyor.



Bu arada, Muğla Valisi Amir Çiçek de yanan fabrikaya gelerek yetkililerden bilgi aldı ve fabrika sahiplerine geçmiş olsun diledi.