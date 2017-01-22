Süt Ürünleri Fabrikasında Korkutan Yangın

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesinde bulunan ve Hayrattin Göngör'e ait süt ürünleri fabrikasında henüz çıkış nedeni tespit edilemeyen yangında depo kısmındaki satışa hazır süt ve süt ürünleri zarar gördü.



Yangın sonrası fabrikada çalışanları ve mahalle sakinleri yangına ilk müdahaleyi traktör ve iş makineleri ile yaparken, yangın kısa sürede büyüdü. Depo bölümünde başlayan yangın sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri yangına müdahale etti. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 arazöz ile Büyükşehir Belediyesine ait 5 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Orman ve İtfaiye ekiplerinin su ve köpükle yaptığı müdahale yaklaşık 2 saat sürdü. Yoğun dumanın yaşandığı yangında alevler güçlükle kontrol altına alınabildi.



Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler soğutma çalışmasına başladı. Çıkış nedeni tespit edilemeyen süt ve süt ürünleri fabrikasındaki yangın esnasında can kaybı ve yaralanan olmadı.



Süt ve süt ürünleri fabrikasındaki yangın sonrası Muğla Valisi Amir Çiçek fabrikaya gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yanan fabrika sahibi ile görüşen Vali Çiçek, fabrika sahiplerine geçmiş olsun dedi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatılırken, Akyaka Jandarma Karakol ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. - MUĞLA