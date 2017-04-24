Süt Üreticileri Zor Durumda

Kırklareli Süt Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Demircan, süt hayvancılığındaki sorunların yıllardan beri aşılamadığını belirterek, "Süt fiyatlarının düşüklüğü çözüm olarak bölgesel süt maliyetleri belirlenerek süt fiyatlarının bölgelere göre belirlenmesi, süt fiyatlarında istikrarın sağlanarak üreticinin korunması gerekmekte" dedi.



Maliyetlerin diğer bölgelere göre daha yüksek olduğunu kaydeden Demircan, "Kaba yem üretiminin diğer bölgelere göre, maliyetinin daha yüksek, mera alanlarımızın azlığı sebebiyle süt üretiminin diğer bölgelere göre litre başına maliyeti daha yüksek. Kaba yemin maliyetinin yüksekliği tarım arazisi az olan veya hiç olamayan büyük ölçekli işletmelerin maliyetini arttırmakta. Küçük ölçekli 1-10 büyükbaş hayvanı olan işletmelerimizin çoğunda kendi yem bitkilerini üretecek kadar tarım arazisi mevcut olsa da, üreticilerimiz yem bitkileri üretimi için yeteri kadar çaba göstermeyip kaba yem ihtiyacını satın alma yoluyla tedarik ediyorlar. Maliyetin düşürülerek karlılığın arttırılması amacıyla, yem bitkileri ekiminin cazip hale gelmesi için yeni destekleme modelleri ile üretimin teşvik edilmesi, ayrıca sözleşmeli usulde alım garantili üretimin teşvik edilmesi ile küçük ölçekli işletmeler desteklenmeli. Böylelikle küçük ölçekli işletmeler kendi kaba yem ihtiyaçlarını karşılayacak aynı zamanda üretim fazlasını büyük ölçekli işletmelere kolaylıkla satarak karlılıklarını arttıracaklardır" diye konuştu.



"Süt hayvancılığında üreticinin yaşadığı sorunlar sebebiyle süt üretimi giderek azalmakta, hayvancılık işletmeleri kapılarına kilit vurmaya zorlanmakta"



Hayvan işletmeleri kapılarına kilit vurduğunu kaydeden Demircan, "Hayvansal üretimde çalıştırılacak eleman bulma sıkıntısı, çözüm olarak tarım ve hayvancılıkta iş gücü kalitesinin artırılması doğrudan üretimi artıracaktır. Bu nedenle tarım ve hayvancılık alanında işçi çalıştıran kurum ve kuruluşların desteklenmeli ve çalışacak kişiler iş garantili kurslarla teşvik edilmelidir. Süt fiyatlarının düşüklüğü çözüm olarak bölgesel süt maliyetleri belirlenerek süt fiyatlarının bölgelere göre belirlenmesi süt fiyatlarında istikrarın sağlanarak üreticinin korunması gerekmekte. İlimizde süt hayvancılığında üreticinin yaşadığı sorunlar sebebi ile süt üretimi giderek azalmaktan hayvancılık işletmeleri kapılarına kilit vurmaya zorlanmakta. İvedilikle süt sektöründe bu sorunlara kalıcı çözümler bulunmalıdır" ifadelerini kullandı.



"Ülkemizin kalkınması, güçlü, sürdürülebilir ve üreten bir tarım ve hayvancılık politikası ile mümkün olacaktır"



Çözüm üretmeye çalıştıklarını söyleyen Demircan, "Biz süt üreticileri birliği olarak, üreticilerimizin ürettikleri sütün maliyetinin düşürülerek Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği taban fiyatın uygulanmasını sağlama amacıyla üreticilerimize ait sütün birliğimiz aracılığı ile satış ve pazarlanmasını yaparak aynı zamanda girdi maliyetlerinin düşürülmesi ile ilgili çalışmalarla üreticilerimizin sorunlarına bir nebze olsun çözüm üretmeye çalışıyoruz. Unutulmamalıdır ki ülkemizin kalkınması, güçlü, sürdürülebilir ve üreten bir tarım ve hayvancılık politikası ile mümkün olacaktır" şeklinde konuştu. - KIRKLARELİ