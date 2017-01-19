Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce, hayvancılıkla uğraşan kadınlara süt sağım hijyeni eğitimi verildi.



Kofçaz ilçesinin Devletliağaç köyünde köy kahvehanesinde düzenlenen eğitimde kadınlara bilgiler verildi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Süleyman Diril, burada yaptığı konuşmada, süt sağımında hijyenin çok önemli olduğunu söyledi.



Trakya'nın hayvancılıkta hastalıktan ari olduğunu belirten Diril, bu nedenle besicilerin daha dikkatli olması gerektiğini kaydetti.



Kırklareli'nde üretilen sütün Avrupa standartlarında olduğunu ifade eden Diril, sütün kalitesinin standartların üzerine çıkarılması için gayret gösterilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.