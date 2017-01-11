Süt Kuzusu" Sözleşmesi Yenilendi

İzmir'de 1-5 yaş arasındaki çocuklara süt dağıtımını içeren Süt Kuzusu Projesi'nin yeni dönem alım sözleşmesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Süt Kooperatifi tarafından imzalandı.



Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesince, "Okul Sütü" projesi olarak başlayan ve Eylül 2012'den itibaren Süt Kuzusu Projesi olarak devam eden projenin 2017 yılında da süreceğini söyledi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi ile projenin anlaşmasını yaptıklarını belirten Eskiyörük, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İlk 6 ay içerisinde 125 bin aileye 5 milyon 800 bin litre süt dağıtımı yapılacak. Aziz Başkan çocukları yine sütsüz bırakmadı. Hem çocuklarımız hem de bölge süt üreticilerimiz adına Aziz Başkan'a teşekkür ediyorum. Köylümüzün kooperatifler kanalıyla yerinde üretmeleri ve yaşamalarını hedefleyen İzmir Modeli'yle olumlu sonuçlar alınmıştır. Umarım ülkemizin tüm belediye başkanları da bu modeli uygular ve şirketleşme yerine kooperatifleşme öncelikli devlet politikası olur. İşte o zaman tarımımız gelişir, ülkemiz zenginleşir ve göç önlenerek Türkiye daha da yaşanır olur."



Projenin sağlıklı nesiller yetiştirilmesi için çok önemli olduğunun altını çizen Eskiyörük, Türkiye'deki tüm belediyelerin projeyi uygulaması gerektiğini ifade etti.



Eskiyörük, süt içen çocukların daha güçlü ve daha zeki olduklarının bilimsel olarak kanıtlandığını söyleyen "İzmir'in çocukları sütle büyüyor. Bu demektir ki İzmir'den çok bilim adamları, çok Atatürk'ler yetişecek" dedi.



İzmir'deki tarımsal gelişmenin istatistiki rakamlarla somut olarak ortaya konulduğunu belirten Eskiyörük, şöyle konuştu:



"İzmir Modeli'nin sonucunda Türkiye'de tarımsal büyüme yüzde 2,1 gerçekleşirken İzmir'de tarımsal büyüme yüzde 5,5 olmuştur. Kooperatifleşme oranı Türkiye genelinde yüzde 13 seviyesindeyken İzmir'de yüzde 28 oranındadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kooperatiflerin omuz omuza çalışması Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının da desteğiyle İzmir, gıda ve tarımsal ürün ihracat merkezi haline gelecektir. Kentimiz son 15 yılda büyük bir ivme yakaladı ve Türkiye'nin tarımsal üretim merkezi haline geldi. Bu dayanışma ruhu sayesinde önümüzdeki süreçte İzmir'i yolcu uçakları kadar kargo uçaklarının kalktığı bir ihracat merkezi haline getireceğiz."