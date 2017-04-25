Süt Kupası'nda Şampiyon Mimar Sinan Oldu
Körfez Belediyesi öncülüğünde ilkokullar arasında düzenlenen Süt Kupası’nda kazanan Mimar Sinan İlkokulu oldu.
Körfez Belediyesi öncülüğünde ilkokullar arasında düzenlenen Süt Kupası'nda kazanan Mimar Sinan İlkokulu oldu.
Körfez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen İlkokullar arası Süt Kupası Futbol Şenliği, oynanan final maçlarının ardından kupa töreni ile sona erdi. Büyük heyecana sahne olan final maçını Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkan Yardımcısı İsa Taş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, Spor Akademileri Koordinatörü Metin Özkan, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler birlikte izledi.
Yaklaşık 1 ay süren kupanın final maçı, Mimar Sinan İlkokulu ve Fatih İlkokulu arasında oynandı. Gülen taraf ise sahadan 5-3'lük skorla ayrılan Mimar Sinan İlkokulu oldu. Ödül töreninde konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Güzel bir turnuvayı geride bıraktık. Kaybedeni olmayan, kazananın ise Körfez ve spor olduğu bir turnuva oldu. Gençler, sevgili yavrularımız sakın birinci olamadık diye üzülmeyin. Hepiniz birinci, bir incisiniz. Eğitimde de sporda da her zaman başarıya odaklanın. Daha yapacağımız çok güzel işler var. Geleceğin ünlü futbolcuları, yöneticileri sizler olacaksınız. Onun için asla pes etmeyin, yılmayın başarıya odaklanın" dedi.
Konuşmaların ardından şampiyon olan Mimar Sinan İlkokulu'na kupasını Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran verirken, turnuva da ikinci Fatih İlkokulu, üçüncü Hereke Nuh Çimento İlkokulu, dördüncü de Fahri Korutürk İlkokulu oldu. Diğer okullara da katılımlarından dolayı plaket takdim edildi. Ayrıca turnuvanın 'en'leri de unutulmadı, gol kralı ve en centilmen oyuncu da ödüllendirildi. - KOCAELİ