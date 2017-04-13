"Süt gibi temiz, su gibi Aziz"

Hizmet sınırlarındaki 30 ilçenin mahalle ve köylerini tek tek ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bu kez Bayındır'ın Yusuflu, Pınarlı, Zeytinova, Alanköy, Lütuflar ve Kızılkeçili mahallelerine gitti. Bayındır Belediye Başkanı Dr. Ufuk Sesli'nin de eşlik ettiği ziyaretlerde muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Başkan Kocaoğlu, "Aile bütçenizin güçlenmesi, ekonominizin kalkınması için hangi desteği isterseniz, onu sizlere vermeye hazırım" dedi.

Başkan Aziz Kocaoğlu, Zeytinova'da hoş bir sürprizle karşılaştı. Mahalle sakinlerinden Sabri Fakı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı için yazdığı "Güller gibi nefissiniz, süt gibi temizsiniz, su gibi Azizsiniz, nimet gibi lezizsiniz" şiirini köy kahvesinin girişine astı. Başkan Kocaoğlu, aynı mahallede yer alan Efe Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin otistik öğrencileriyle de bir araya geldi.

Son durağı Kızılkeçili mahallesine giderken, yol kenarında çalışan orman işçisi Nermin ve Sezgin Kızıl ailesini gören Büyükşehir Belediye Başkanı, onları bir süre izledikten sonra baltayı eline alarak kabuk soyma işinde yardım etti.