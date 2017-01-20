Süt Fiyatları Koyun ve Keçi Besicilerini Sevindirdi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Oral, "Türkiye'nin hayvancılıkta Hollanda'sı olma yolunda ilerleyen Kırklareli'nde koyun sütü 2 lira 50 kuruş, keçi sütü ise 1 lira 70 kuruş olarak satılacak. Bu fiyatlar Türkiye geneline bakıldığında çok iyi, hatta Türkiye'de üreticinin ürettiğini bu fiyata sattığı tek il." dedi.



Oral AA muhabirine yaptığı açıklamada, süt üreticilerinin mağdur olmaması ve hak ettiğini kazanması için çalıştıklarını söyledi.



Kentte üretilen sütün kalitesi ve lezzetinin Avrupa standartlarında olduğunu belirten Oral, "Türkiye'nin hayvancılıkta Hollanda'sı olma yolunda ilerleyen Kırklareli'nde koyun sütü 2 lira 50 kuruş, keçi sütü ise 1 lira 70 kuruş olarak satılacak. Bu fiyatlar Türkiye geneline bakıldığında çok iyi, hatta Türkiye'de üreticinin ürettiğini bu fiyata sattığı tek il. İzmir, Balıkesir, Çanakkale bu fiyatlara yakındır." ifadesini kullandı.



Koyun ve keçi sütü üreticilerinin fiyatlardan son derece memnun olduğunu vurgulayan Oral, bu rakamların örnek olacağına inandığını bildirdi.



Oral, geçen yıl düzenlenen çeşitli fuarlarda Kırklareli'ne ait süt ve süt ürünlerinin tanıtımını yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Tanıtımlarda yöremize ait süt ve süt ürünlerinin ne kadar kaliteli olduğu herkes tarafından takdir edildi. Ticaret Borsası, Trakya Kalkınma Ajansı, Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla, hardaliye, beyaz peynir, kıvırcık koyun ve bunun gibi bazı başlıklarda alınacak olan coğrafi işaretler bizim için çok önemli. Bu yönde çalışmalarımız oldu. Bu gibi ürünlere coğrafi işaret tescili alındığı zaman var olan değeri gün yüzüne çıkarmış olacağız."



Süt üreticisi Bünyamin Maldır da zorluklar içinde ürettikleri sütün artık hak ettiği değerden satılacağını söyledi.