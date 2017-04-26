"Susuzluk, Fındıkta Stres Yapıyor!"

Ülkemizde üretim alanlarının yoğun yer aldığı Karadeniz Bölgesi'nin yağışlı bir iklim yapısına sahip olmasının da etkisiyle üreticilerin, havaların kurak gittiği dönemlerde bile fındık bahçelerini sulama yapma alışkanlığı bulunmuyor.

Son yıllarda başta Fındık Araştırma Enstitüsü ve bölgedeki üniversitelerde fındıkla ilgili araştırma yapan bilim adamları, fındıkta ihtiyaç duyulduğu dönemlerde sulama yapılması yönünde uyarılarda bulunuyorlar. Sulama işleminin sistematik bir şekilde gerçekleşmesi ve gübreleme ile birlikte azami düzeyde yarar sağlaması için de damla sulama yönteminin hayata geçirilmesi isteniyor.

DEĞERLİ TARIM PROJESİ'NDE DAMLA SULAMA EĞİTİMİ

Bu konuda Ferrero Fındık tarafından 5 yıldan beri uygulanan Değerli Tarım Projesi kapsamında, "Damla Sulama Sistemi" ile ilgili çalışmalar ve üretici bilgilendirmeleri yapılıyor.

Değerli Tarım Projesi Zirai İşler Direktörü Gökhan Arıkoğlu, oluşturdukları örnek bahçelerden 8 tanesinde damla sulama sistemini uygulamaya koyduklarını belirterek, "Bitkinin gelişmesi için gerekli olan fakat doğal yollarla karşılanamayan su ihtiyacının kök bölgesine yakın toprağa verilmesiyle uygulanan sistemin verim ve kaliteye katkısı büyüktür. Bu sistemde sulama ile birlikte bazı ilaçlar ve gübrelerde toprağa verilebilmektedir. Bu hem ilaç ve gübreden azami katkıyı sağlamakta, hem de daha az işgücünü gerektirmektedir" dedi.

Arıkoğlu, günümüzde bilinçli ve makineli tarımın verim ve kaliteye olan katkısının yanında, üründe maliyetin azalmasına da etki yaptığına dikkat çekti.

DEVLETTEN SULAMAYA SIFIR FAİZLİ, YÜZDE 50 HİBELİ DESTEK

Basınçlı sulama sistemlerine Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığınca yüzde 50 hibe desteği verildiğini kaydeden Arıkoğlu şunları söyledi:

"Bazı bankalar ve tarım kuruluşlarınca sıfır faizli, 3-5 yıl vadeli kredi imkânı sunulmaktadır. Tüm bu desteklerin dışında basit bir hesap yapıldığında; Gübrelerin toprağa karıştırılma mecburiyeti, yılda en az iki kere uygulama yapılması zorunluluğunun işçilik maliyeti, 3 yılın sonunda damla sulama sistemine ödenecek ücrete eşit olacaktır. Taban gübresinin toprağa karıştırma işçilik ücretiyle bile 3 yılda kendini amorti edebilen damla sulama sisteminin verim ve kalitede ki müthiş artışa katkısı sistemin nedenli ekonomik, verimli ve elzem bir sistem olduğunun göstergesidir."

SUSUZ KALAN BİTKİ STRESE GİRİYOR!

Uzmanlar; Doğu Karadeniz Bölgesi'nde de artık fındık tarımında sulama sistemine geçilmesi kaçınılmaz hale geldiğini, çünkü fındık bitkisinin yağmurlarla yeterli düzeyde su ihtiyacını karşılayamadığını belirtiyorlar.

Gerektiği kadar su ihtiyacını gideremeyen fındık bitkisi strese giriyor. Bitki strese girince de sadece yaşamını sürdürmeye yönelik besleniyor ve ürünü ikinci plana atıyor. Bu da hem o yıl mahsulünü, hem de gelecek yıl ki ürün rekoltesine olumsuz etkiliyor. Bu nedenle fındık üreticilerinin aşırı sıcakların etkisini azaltmak için mutlaka bahçelerini sulamaları ve sürekli olarak bahçeler ıslak tutmaları isteniyor.