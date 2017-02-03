Susuz'dan 196 Kişi Göç Etti

Kars'ın Susuz İlçesi'nde 2016 yılında 196 kişi büyük şehirlere göç etti.



Kars ve ilçelerinden büyük şehirlere göç devam ediyor. Kars'a bağlı Susuz İlçesi'nden 2015 yılına göre toplam 221 kişi azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan 2016 Yılı ADNKS sonuçlarına göre Susuz'un toplam nüfusu 2015 yılına göre 196 kişi azalarak 10 bin 850 oldu. İlçe merkezi nüfusu 25 kişi artarak 2 bin 498 olurken, 27 köyün toplam nüfusu bir önceki yıla göre 221 kişi azalarak 8 bin 352 oldu. - KARS