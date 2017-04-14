Susuz'da Jandarma Organize Suç Çetesini Çökertti

Kars'ın Susuz İlçesi'nde vatandaşlara boş senet imzalattıkları tespit edilen organize suç çetesine jandarma operasyon düzenledi.



Jandarmanın 2 ayrı adrese eşzamanlı düzenlediği operasyonda, senet, tapu ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 4 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Susuz Jandarma Karakolu ekipleri aldıkları duyum üzerine, G.M.,L.M., H.M. ve A.M.'nin tefecilik yaptıklarını, borçlarını ödeyemeyen vatandaşları darp ederek boş senet imzalattıklarını tespit etti.



Bunun üzerine harekete geçen, jandarma 3 şüpheliye ait 2 ayrı adrese sabah 06.30 sıralarında eşzamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, muhtelif senet, tapu dokümanları, 1 adet 9 mm çapında Beratta marka ruhsatlı tabanca ve 14 adet, 9 mm tabanca mermisi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.



Şüphelilerden H.M. ile G.M.'nin cezaevinde olduğu ortaya çıkarken, L.M. ve A.H. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



IÇ- - KARS