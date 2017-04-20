Susurluk Kaymakamlığı ve Susurluk Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen, "Susurluk Kitap Okuma Günleri" etkinliği başladı.



Susurluk Parkı'nda gerçekleşen etkinliğe Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, İlçe Kaymakamı Yalçın Sezgin ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Sezgin, 20-30 Nisan arası devam edecek etkinlikte her gün parka gelerek kitap okunacağını belirtti. Bu sayede okuma alışkanlığına dikkat çekmeyi hedeflediklerini vurgulayan Sezgin, ayrıca çocuklar için bir mesaj niteliğinde olduğunu söyledi.



Açıklamanın ardından protokol üyeleri ve katılımcılar kitap okudu.