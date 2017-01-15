Süslü Egzoz'dan" Sevgi Evlerine Ziyaret

Süleymanpaşa ilçesinde, kadın motosiklet tutkunları tarafından kurulan Süslü Egzoz Motosiklet Kulübü'nün üyeleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sevgi evlerini ziyaret etti.



Süslü Egzoz Motosiklet Kulübü Başkanı Kübra Ağlamaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ziyaretteki amaçlarının sevgi evlerinde yaşayan çocukların yanlarında olduklarını hissettirmek ve vatandaşları böyle ziyaretler yapmaya teşvik etmek olduğunu söyledi.



İyilik yapmanın çok zor olmadığını bazen küçük yardımlarla bile bir insanın mutlu edilebileceğini aktaran Ağlamaz, şunları kaydetti:



"Bizler kadın motosikletçiler ekibi olarak ortak payda da buluşmaya niyetlendik. sevgi evlerinde toplanmak istedik. Onların sevgiye, ilgiye ihtiyaçları var. Biz bugün bir nebze de olsak bu soğuk havada onlarla sıcak bir sohbet gerçekleştirmek istiyoruz. Her ne kadar devlet tarafından korunsalar da her insan gibi sevgiye muhtaçlar. İyilik yapmak çok bir şey değil. Onlara bir saatiniz ayırsanız, ilgilenseniz bile yeterli. Bu çocuklar hepimizin çocukları. Onlara sahip çıkalım, ilgilenelim, sevelim."