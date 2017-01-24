Süslü Cupcakeler

Kek pişirmek göründüğü kadar kolay değil! İşin uzmanlarından doğru tarifleri öğrenin!



Yumuşacık dokusu ve kabaran yapısı ile göze ve damağa hitap eden bir kek yapabilmek için birkaç püf noktası ve uygulaması şart! Ellerinizle lezzetlendireceğiniz cupcake'lerinizi bir de süslemeye ne dersiniz? Önce pişirip sonra süsleyerek güzel ikramlıklar halinde sunabileceğiniz cupcake'ler için workshop EKS Mutfak Akademisi'nde 25 Ocak Çarşamba günü 15: 00-18: 00 saatleri arasında yapılacak!



Havuçlu cevizli cupcake



Havuç figürlü Devil's cupcake



Çikolata kaplı vişneli cupcake



Etkinlik 3 saat sürmektedir.



Çalışma düzeni: 8 istasyon var ve istasyonlarda 2'şerli setaplar halinde çalışılmaktadır.



Program 25 Ocak 2017 tarihinde 15: 00-18: 00 saatleri arasında gerçekleşecektir.