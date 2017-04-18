Susiç: 'Ligi Güzel Bir Yerde Bitirmek Istiyoruz'

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, kümede kalmayı büyük ölçüde garantilediklerini ifade ederek, sezonun kalan maçlarında alacakları puanlarla ligi güzel bir yerde bitirmek istediklerini söyledi.



Susic, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, Aytemiz Alanyaspor'da göreve geldiğinde ilk hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi. Bu hedefi de şu anda büyük oranda gerçekleştirdiklerini ifade eden Susic, "Artık alabileceğimiz kadar puan alıp ligi güzel bir yerde bitirmek istiyoruz. Önümüzdeki maç kolay olmayacak, çünkü Osmanlıspor iyi bir takım ve son maçlarında Kayserispor'u çok iyi bir oyunla yendiler." dedi.



Son maçlarda alınan başarılı sonuçların iyi bir takım olduklarının göstergesi olduğunu kaydeden Susic, ofansif futbolu seven bir ekip olduklarına işaret etti. Bu anlayışın, her takıma gol atma başarısını getirdiğini dile getiren Susic, "İyi oyunculardan kurulu bir takımımız var ve çok ciddi çalışıyoruz. Netice olarak iyi puanlar ve skorlar alıyoruz." diye konuştu.



Takımda çok fazla kiralık oyuncu bulunduğuna yönelik bir soruya Susic, şöyle cevap verdi:



"Ben onların burada kalmasından yanayım. Ancak başkan ve yönetimle imkanlar dahilinde, onları burada tutup tutamayacağımıza bakacağız."



Susic, Aytemiz Alanyaspor'daki başarısının ülkesinde nasıl görüldüğüne yönelik bir soru üzerine, Türkiye'deki başarısının ülkesinde herkesi mutlu ettiğini ifade etti. Bosna Hersek'te çok büyük bir taraftar kitlesi olduğunu dile getiren Susic, "Ülkemde büyük bir kitle beni ve takımımızı takip ediyor. Herkes mutlu. Haftada en az 3-4 kez arayıp soruyorlar ve iyi sonuçlar aldıkça mutlu oluyorlar." diyerek sözlerini tamamladı.