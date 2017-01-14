Sushico-Sushi Kursu

Uzakdoğu lezzetlerini meraklılarıyla buluşturan SushiCo, yine her yaştan meraklılar için sushi kurslarına başlıyor.



"SushiCo'da kendi sushi'ni kendin yap.



Son dönemlerin en moda, en sevilen yiyeceği sushi... Japon mutfağının baş tacı, dünyada akım yaratan bir lezzet!



Özel hazırlanma tekniği ve malzemeleri ile fark yaratan sushi'yi kendi ellerinizle yapmayı öğrenmek ister misiniz?



Gelin bu lezzet sırrını, SushiCo'da işin ustalarından öğrenin. Unutulmaz, keyifli bir kurs deneyimi yaşayın ve sevdiklerinize kendi elinizin değdiği sushi'leri ikram edin.



İşin ustası SushiCo'da, çeşit çeşit sushi'ler yapmayı öğrenecek, sevdiklerinizi bundan böyle birbirinden lezzetli sushi'lerle ağırlayacaksınız. Bundan sonra canınız çektiğinde kendi sushinizi hazırlayıp yiyebileceksiniz! İhtiyacınız olan tüm gıda ve ekipmanlar SushiCo'larda."



Sushi Yapım Kursu'nda sahip olacaklarınız;



Tüm katılımcılara sushi önlüğü ve bandanası hediye edilecek.



Kurs boyunca tadım menüsü olarak sushi ve içecek ikramı yapılacak.



Tüm katılımcılara sertifika ve sushi yapımı ile ilgili eğitici bilgi notları verilecektir.