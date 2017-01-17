Suşehri'ndeki Fetö Operasyonunda 7 Tutuklama

SİVAS'ın Suşehri İlçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.



Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında dün sabah saatlerinde FETÖ üyesi olduğu iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheli 2 öğretmen ve 6 polis olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 9'a yükseldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 1 sağlıkçı, 4 polis, 1 komiser yardımcısı ile 1 öğretmen olmak üzere 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



- Sivas