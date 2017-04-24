Suşehri'nde Şiddetli Rüzgar

Suşehri'nde etkili olan rüzgar bir okulun dış yüzey sıvalarını döktü, bir köyde de bazı ahırların çatılarını uçurdu.



İlçede 2 gündür etkili olan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz yönde etkiledi.



Kuvvetli rüzgar nedeniyle TOKi Kösedağ ilk ve ortaokulunun dış yüzeyindeki mantolama yerinden koptu.



Sabah saatlerinde okula gelen görevliler çevreyi temizleyerek durumu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.



Öte yandan ilçeye bağlı Aşağısarıca köyünde de bazı ahırların çatıları da kuvvetli rüzgar nedeniyle uçtu.



Köyde elektrik direğinin devrilmesi sonucu yaşanan elektrik kesintisi ise bir süre sonra giderildi.