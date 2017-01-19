Suşehri'nde Öğrencilere Giysi Yardımı Yapıldı

Suşehri ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giyecek yardımı yapıldı.



İstanbul'da faaliyet gösteren Sivaslılar Eğitim ve Kültür Derneği, Suşehri'nde eğitim gören öğrencilere 200 kışlık bot ile 200 kaban yardımında bulundu.



Sivaslılar Derneği Genel Başkanı Hanifi Toptaş, yönetim kurulu üyeleri ile Suşehri Belediyesini ziyaret ederek, giyecekleri okul müdürlerine teslim etti.



Bu tip yardımların önemine dikkat çeken Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, "Tüm dernek ve iş adamlarımızın ihtiyaç sahibi aileleri ve öğrencilerimizi unutmamalarını rica ediyoruz. Bu soğuk havalarda Sivaslılar Derneğinin yardım da bulunması bizleri çok mutlu etti. Dernek başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum." dedi.