Suşehri'nde "Meslekte Kariyer Günleri" Etkinliği

Suşehri ilçesinde öğrencilere yönelik "Meslekte Kariyer Günleri" adlı program düzenlendi.



İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından lise son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen programda Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya, Polis Serap Şimşek, Doktor Gülşah Çetin ile Avukat Fatih Koçali konuşmacı olarak katıldı.



Uzunoğlu, kaymakam olmak için geçirilen süreçleri öğrencilerle paylaştı.



Mesleği hakkında bilgi veren Uzunoğlu, "Kaymakamlık mesleği zordur. Çünkü bu meslekte yeri geliyor genç yaşta bir ilçenin tüm sorumluluğunu üzerinize alıyorsunuz. Zaman geliyor ailenize vakit ayıramıyorsunuz. İlçe idarecisi olduğunuz için tüm kamu kurumlarının yönetmeliklerini bilmeniz gerekiyor. Çalışmadan başarıyı elde edemezsiniz. Bu nedenle başarılı olmak için çalışmalısınız." dedi.



Öğrencilerin ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili sorularını da yanıtlayan Uzunoğlu, "Özellikle ilçede gençlerimiz için sinema salonu yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca baraj gölü içerisine plastik kapalı yüzme havuzu yapmayı düşünüyoruz. Bu konuda gerekli makamlara başvurumuzu yaptık. Yaz mevsiminde ilçede yamaç paraşütü yapacağız. Yamaç paraşüt eğitimi de verdirerek gençlerimize güzel aktiviteler yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



Programa katılan diğer konuşmacılarda kendi meslekleri hakında öğrencilere bilgi verdi.