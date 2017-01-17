Suşehri'nde Kur'an ve Hafızlık Eğitimi Konferansı

Suşehri ilçesinde, Kur'an ve hafızlık eğitimi konferansı düzenlendi.



Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, İlçe Halk Eğitim merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen konferansın açılışında yaptığı konuşmada, dinini bilmeyen, İslam'ı bilmeyen bir toplumun ayakta duramayacağını söyledi.



Bu yüzden dinin iyi öğretilmesi gerektiğini ifade eden Uzunoğlu, "Her zaman ve her yerde söylerim, yokuşta akmayan ter, inişte göz yaşı olur. Bizim çocuklarımız dinini de öğrenecek, dünyevi eğitimini de alacak. Bu şekilde yetişen bir nesilden hain çıkmaz." dedi.



Suşehri Müftü Vekili Hasan Yılmaz ise devletin Kur'an eğitimine büyük önem verdiğini ifade etti.



Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 2013 yılında protokol imzalandığını anımsatan Yılmaz, protokol gereğince arzu eden öğrencilere 5. sınıftan itibaren lise son sınıfa kadar Kur'an kültürünün öğretildiğini belirtti.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevki Yüksel de ilçede başlatılan Kur'an ve hafızlık kurslarının takdire şayan bir gelişme olduğunu söyledi. Bu günlerin kıymetinin bilinmesi gerektiğini dile getiren Yüksel, "Bu memlekete iyi ve hayırlı nesiller yetiştirmek için hatta tüm insanlık için barış ve huzur için bu kurslar bulunmaz bir nimettir." diye konuştu.



Programa, okul müdürleri, Kur'an kursu müdürleri ve imamlar katıldı.