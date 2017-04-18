Suşehri'nde "Herkes İçin ve Her Yerde Kütüphane" Projesi

Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, kaymakamlık tarafından hazırlanıp Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan "Herkes İçin ve Her Yerde Kütüphane" projesinin kabul edildiğini bildirdi.



Uzunoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, proje için DAP'tan sağlanacak 700 bin lira destekle ilçede 500 metrekare kullanım alanlı, içerisinde genel amaçlı, engelsiz ve çocuk kütüphaneleri ile okul öncesi çocuklar için kitap keşif merkezi gibi bölümleri bulunan, eş zamanlı okuyucu kapasitesi 250 kişi olan halk kütüphanesi kurulmasının planlandığını belirtti.



Kütüphane hizmetlerini tüm kesimleri kapsar ve kolay ulaşabilir hale getirmek istediklerini aktaran Uzunoğlu, "Bölge genelinde okuma kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlayacak bu projenin ilçemize hayırlı olması temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.