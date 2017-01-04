Sivas'ın Suşehri'nde "Hayat Boyu Öğrenme" Toplantısı

Suşehri ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu" toplantısı yapıldı.



Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, Suşehri Halk Eğitim Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, hayat boyu öğrenmenin temel hedef olduğunu söyledi.



Okuma yazma bilmeyen bir kişi dahi olsa kursu devam ettireceklerini belirten Uzunoğlu, "Bölgemiz göç veren bir bölge olduğu için nitelikli gençlerimizi burada tutmak amacıyla nitelikli insan yetiştirmek için değişik alanlarda kurslar açmak için çalışacağız." dedi.





Uzunoğlu, özellikle köylerde bilinçli çiftçi ve hayvan yetiştiriciliğini öğretmek zorunda olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Köylerimizde çiftçilik yapanlar ebeden dededen kalma usulle tarım ve hayvancılık yapmaktadır. Bilinçsiz çiftçi ülkemize zarar vermektedir. Halk eğitim merkezleri artık dikiş nakış kursları sürekliğinden kurtulmak zorundadır. Çağın gerektirdiği mesleklerle ilgili ekonomiye katkı sağalacak elamanların yetiştirilmesi için talep edilen her meslekte nitelikli elamanların yetiştirileceği kursları açmamız gerekiyor. Artık kursları açıp kursiyer beklemeyeceğiz. Biz kursiyer bulmak için vatandaşın ayağına gideceğiz. İlçemizden geçen D-100 karayolunu ekonomiye dönüştürmek için çalışmalarımız başlamıştır. D-100 karayolu üzerinde Kaymakamlık ve SODES projesi ile gerçekleştirilen projemizde sadece kavun karpuz satılan yer değil, ilçe ekonomisine katkı sağlayacak girişimlerde bulunacağız."