Suşehri'nde Haleplilere 4 Tır Yardım

Sivas'ın Suşehri ilçesinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan 4 tır yardım Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.



Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı öncülüğünde, İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği, Kızılay, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardımlaşma Derneği (İHH), Deniz Feneri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yardım kampanyası başlatıldı.



Kampanya kapsamında toplanan, gıda, giyim ve çocuk bezinden oluşan yardım malzemeleri tırlara yüklendi.



Muhsin Yazıcıoğlu Aile Çay Bahçesi önünde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, yardım kampanyası için Suşehri halkının ve esnaflarının seferber olduğunu söyledi.



Halep'tekilerin acısına duyarsız kalamadıklarını aktaran Uzunoğlu, "Suriye'de yaşanan insanlık dramına tüm dünya gözlerini yumsa da Türkiye Cumhuriyeti, mazlumların ve masumların yanında yer almaya devam edecektir. Halep'e atılan her bomba, her kurşun aslında insanlığa atılıyor. Tüm dünyanın gözleri önünde Suriye'de, Halep'te bir millet, bir tarih yok ediliyor. Oradaki kardeşlerimiz için gıda ve giyim malzemesi yüklü 4 tırı Halep'e uğurluyoruz. Kampanyaya destek veren bu kampanyada görev alan kardeşlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Belediye Başkanı Fazlı Yüksel de "İnsanlık onuru için kardeşlerimizin yardımlarına koşuyoruz. Gönlümüz onların yanında. Suriyeli kardeşlerimizin her daim yanındayız. Yardımlarımızla birlikte dualarımızı da gönderiyoruz." diye konuştu.