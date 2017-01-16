Suşehri'nde Fetö Operasyonu: 8 Gözaltı

SİVAS'ın Suşehri İlçesinde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında düzenlenen operasyonda, 6'sı polis, 2'si öğretmen olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı.



Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 öğretmen ve 6 polis olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı. Şüphelilerle birlikte emniyete getirilen 2 yaşlarındaki bir çocuk ise daha sonra bir başka kadın tarafından alınarak götürüldü. - Sivas