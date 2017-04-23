Suşehri'nde Etkili Rüzgar

-Rüzgarın ana yola uçurduğu çatı

-23 Nisan etkinliklerinde çocukların rüzgara maruz kalması Suşehri ilçesinde etkili olan rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Gece saatlerinde başlayan ve halen etkili olan rüzgar nedeniyle, İlçede bulunan eski terminal alanındaki Zabıta bekleme yerinin çatısı aşırı rüzgar nedeniyle uçtu.

Ana yola uçan çatı, belediye ekipleri tarafından kısa sürede kaldırıldı.

Bu arada, İlçede Kemalpaşa İlkokulu bahçesinde kutlanan 23 Nisan Bayramı kutlaması için çocukların etkinliğinde kullanılması için kurulan bir stant ise, rüzgardan uçmaması için Okulun temizlik görevlisi tarafından eliyle tutuldu.