Suşehri'nde Çocuk Gelişimi Bölümü Açılacak

Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Cumhuriyet Üniversitesine bağlı öğretim veren Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulunda (MYO) çocuk gelişimi bölümü açıldığını bildirdi.



Uzunoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suşehri Timur Karabal MYO'daki bölüm sayısını artırmak için büyük gayret gösterdiklerini belirtti.



Bu kapsamda 2017-2018 akademik yılından itibaren çocuk gelişimi bölümüne öğrenci kaydı yapılacağını kaydeden Uzunoğlu, şunları söyledi:



"İlçemizde bulunan meslek yüksekokuluna bir bölüm daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bölümün okulumuza kazandırılmasında büyük emeği olan Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz başta olmak üzere, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörümüz Alim Yıldız'a ve senato üyeleri ile katkısı olan yetkililerimize teşekkür ediyorum."