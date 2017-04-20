Suşehri'den Kısa Kısa

Suşehri ilçesinde bazı öğretmenler, okul duvarlarının estetik görüntü kazanması amacıyla duvarlara tarihi resim, figür ve süslemeler yaptı.



İlçedeki TOKİ Kösedağ İlk ve Ortaokulun koridor duvarları, Görsel Sanatlar Öğretmeni Davut Atar ve Görsel Sanatlar Bölümü mezunu Mustafa Çakır tarafından yürütülen çalışmayla renkleniyor.



Okulu ziyaret eden Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, yapılan çalışmaları inceleyerek öğretmenleri kutladı.



Bu tür çalışmaların eğitimde her zaman başarı getirdiğini kaydeden Uzunoğlu, şöyle konuştu:



"Farklı görseller hem öğrencilere cazip gelir, hem de okula gelen diğer vatandaşlarımızda farklı etki uyandırır. Bu nedenle güzel bir çalışmayı ortaya koyan öğretmenlerimizi kutluyorum. Öğrencilerimizin tarihi değerlere sahip çıkmalarını sağlamak, merak duygusu uyandırmak, öğrenmenin kalıcı olmasına destek olması amaç edinilmiş. Bu öğrenci, okul personeli, veli ve misafirlerimizin üzerinde olumlu etki bırakacaktır. Bu şekilde derslerde isimlerini duydukları kişileri ve yerleri, okul duvarlarında görerek öğrenmenin kalıcılığı da sağlanacaktır. Bu çalışmayı diğer okullarımızda da gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. İnşallah bu çalışma çocuklarımızın hem tarihi hem de kültürel değerleri öğrenmelerinde etkili olur."



Okul müdürü Hüseyin Tuncer de duvarlara işlenen figürlerle ilgili bilgi vererek, "Özel eğitim sınıfında eğitim gören öğrencilerimizin kendilerini eğitime daha çok vermeleri açısında böyle bir uygulamayı başlattık. Daha sonra ise okulun tamamına yaydık. Hep birlikte el vererek güzel bir çalışmayı ortaya koyduk." diye konuştu.



Kutlu Doğum Haftası



Suşehri ilçesinde Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.



İlçe Müftülüğü'nce bir düğün salonunda düzenlenen programda, Şahinler Cami İmam Hatibi Hamza Karaca tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.



İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya, programda 14-20 Nisan tarihlerinde kutlanan Kutlu Doğum Haftası hakkında bilgi verdi.



Programa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Uzmanlarından Eğitimci Yazar Mustafa Soykök, Kutlu Doğum Haftasının önemine değindi.



Soykök, "Peygamberimize olan sevgiden dolayı, Peygamber sevdalıları olarak bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kutlu doğum etkinlikleri, sadece Peygamberimizi anlatmak için değil, Peygamber efendimizi anlamak için de düzenlenmektedir." dedi.



Programda İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri gösteri sundu.



Programa, Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, AK Parti İlçe Başkan Vekili Yüksel Çifci, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.