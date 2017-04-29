Süs Tavukları Sergisi 7 Mayıs'ta

Doğayla iç içe bir yaşam sürmek amacını taşıdıklarını belirten İzmir Kanatlı Kümes Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Kamil Pirinçtane, 7 Mayıs'ta düzenleyecekleri Süs Tavukları Sergisi ile vatandaşlara görsel şölen yaşatacaklarını söyledi.



Dernek olarak 7 Mayıs'ı Hıdrellez başlangıcı olması sebebiyle seçtiklerini belirten Pirinçtane, "Amaçlarımızdan biri de Atalarımızda gördüğümüz güzellikleri çocuklarımızın da görmesini sağlamak ve onlarında bu güzelliklerle iç içe doğayla bütünleşik olarak yaşamasını sağlamak. Bu amacı gerçekleştirmek için 7 Mayıs tarihini özellikle seçtik hıdrellezin başlangıcı. Kanatlı ile dostun buluştuğu gün olsun istedim" dedi.



"Gelsinler burada hayvan sevgisini tatsınlar"



Süs tavuklarını sergileyeceklerini ve görsel bir şölen yaşatacaklarını dile getiren Pirinçtane, "Bu görsel şölene halkımız, bütün hayvan dostları, yurttaşlarımız davetlidirler. Gelsinler ve burada hayvan sevgisini tatsınlar. İstedikleri yumurtaları, civcivlere nasıl bakacaklarını, nasıl tedarik edebileceklerini, nasıl yetiştirebileceklerini öğrensinler. Bunlarla ilgili malzemeyi, yemi tanısınlar. Bu konudaki bilgi birikimlerini arttırsınlar" diye konuştu.



"Önceliğimiz milli değerlerimiz"



Önceliklerinin milli değerlere sahip çıkmak olduğunu kaydeden Kamil Pirinçtane, sözlerine şöyle devam etti:



"Denizli horozumuz var öncelikle. Afişimizde öncelikli olarak bunu koyduk. Yine aynı şekilde sultan tavuğumuz. Her ne kadar bizim ırkımız olarak patentini alamasak ta Türk menşeili olarak geçiyor. Yine şu an üzerinde büyük bir mücadele içinde olduğumuz ve patentini Türk ırkı olarak tescil ettirmeye çalıştığımız ispenç tavuğumuzu burada mutlaka sergileyeceğiz. Yine aynı şekilde diğer kanatlılarımızın hepsi burada bulunacaklar. Geldiklerine kesinlikle pişman olmayacaklar. Bütün Ege'yi bekliyoruz. Bu bizim ilk görsel şölenimiz olacak. Türkiye'de benzerleri oldu ama bizim derneğimiz için ilk görsel etkinlik olacak. Etkinliğin sonunda İzmir lokması da ikram edeceğiz."



Sergi, Güzelbahçe Şamdan Tesisleri'nde saat 13.00-19.00 saatleri arasında düzenlenecek. - İZMİR