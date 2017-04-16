Süryaniler, Oy Kullanıp Paskalya Bayramı'nı Kutladı

MARDİN merkez ve ilçelerinde yaşayan Süryaniler, bugün anayasa değişikliği referandum u için oylarını kullandıktan sonra Kırklar Kilisesi'nde düzelenen ayine katılarak Paskalya Bayramı'nı kutladı. HDP'nin Süryani Milletvekili Erol Dora da oyunu kullandıktan sonra kiliseye gelerek ayine katıldı.



Süryaniler Hz. İsa'nın göğe yükselişi olarak kabul edilen Paskalya Bayramı'nı Mardin merkez ve ilçelerindeki kiliselerde kutladı. Mısır'da kiliselere yapılan saldırılardan sonra Mardin'deki kiliselerde de giriş ve çıkışlarda olağanüstü güvenlik önlemlerinnin alındığı görüldü. Süryaniler'in bayram için toplandığı Kırklar Kilisesi'nin bulunduğu sokak başları, kilisenin ana kapısı ve kilisede ibadetin yapıldığı binanın girişinde 100'e yakın polis görev aldı.



Sabah erken saatlerinden itibaren Kırklar Kilisesi'nde ve Midyat İlçesi'ndeki Mort İşmuni Kilisesi'nde bir araya gelen Süryaniler, düzenlenen ayine katıldı. Mardin'de Deyrul-Zafaran Manastırı Metropoliti Salibe Özmen, Midyat'ta ise Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Samuel Aktaş tarafından yönetilen ayinde üç dilde dualar edildi.



Kırklar Kilisesi'ne erken saatlerden itibaren gelen Süryaniler, bayramlık elbiseleri ile kilise girişinde mum yakarak dua etti. Ayini, Mardin- Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz birlikte yönetti. Ayin süresince, erkek ve kızlardan oluşan korolar Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler okudu. Ayinde, Özmen ve Akyüz konuşmalarını Türkçe, Arapça ve Süryanice yaptı. Daha sonra ayine katılanlar, şaraba batırılmış ekmek parçasıyla 40 gündür tutukları oruçlarını açan Süryaniler, daha sonra kilise bahçesinde toplanarak bayramlaştı.



Kendisi de Süryani olan HDP Mardin Milletvekili Erol Dora da kiliseye gelerek ayine katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan HDP'li Dora, Süryani bir vatandaş olarak bugün kendisinin de kiliseye bayramı kutlamak üzere geldiğini söyledi.



Mardin- Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen, Paskalya Bayramı'nın kutlandığı Kırklar Kilisesi'nde yaptığı kısa konuşmada, Türkiye ve dünya barışı için dua etti. Metropolit Özmen, bayram tebriklerini kabul ettikten sonra, vatandaşlar da birbirleriyle bayramlaştı.



Kilisede düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Süryani vatandaşlardan Murat Özbek, Belma Yerlihindi, referandum un Türkiye'ye hayırlı olması dileğinde bulunarak, sevgi, barış ve birlik mesajları verdi.



Kırklar Kilisesi'ndeki ayine katılan Süryaniler, daha sonra bayram tebriklerini kabul etmek için evlerine giklem üzere kiliseden ayrıldı.



92 YAŞINDAKİ ONAR, OYUNU KULLANIP GÖREVLİYE YUMURTA VE ŞEKER İKRAM ETTİ



Midyat'ta yaşayan 92 yaşındaki Süryani Zekiye Onar, Paskalya Bayramı dolayısıyla, oy kullanmak için gittiği okulda ilk önce sandık görevlilerine yumurta ve şeker ikram etti, ardından referandum için oy kullandı. Midyat'ın Gölcük Mahallesi'nde yaşayan Onar Ailesi, hem Paskalya Bayramı'nı kutlamanın hem de referandum için oy kullanmanın mutluluk ve heyecanını birlikte yaşadı. Atatürk Ortaokulu, 1087 Nolu Sandıkta oy kullanan Onar ailesinin en yaşlı bireyi 92 yaşındaki Zekiye Onar, gelini Leyla, oğlu Anter ve torunu Manuelle ile birlikte, evlerinden yaklaşık 500 metre uzakta bulunan oy kullanmaya merkezine yürüyerek gitti. İlerlemiş yaşına ve hastalığına rağmen Zekiye Onar, burada ilk olarak Paskalya Bayramı dolayısıyla sandık görevlilerine boyalı yumurta ve şeker ikram etti, ardından referandum için oy kullandı. Oyunu kulandıktan sonra gazetecilere konuşan Anter Onar, "16 Nisan bizim Kıyam Bayramımız'dır. Bu referandum dan dolayı daha da kıymetli oldu bizim bayram. İnşallah memleket ve millet için hayırlı olur. Türkiye'ye ne güzelse o olacak inşallah" dedi.



92 yaşında oy kullanana Zekiye Onar ise "Oyumu kullandım. Bizim büyük bayramımız kutlu olsun. Senede 1 gündür ve bugünün kıymeti çok büyüktür bizde. Herkese mübarek olsun. İnsan memleketi için oy kullanırsa vatanına çok iyidir. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.



- Mardin