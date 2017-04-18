Transeksüel İfşası Survivor Yarışmacısının Başını Yaktı

Survivor'ın yurt dışında yayınlanan bir versiyonunda, son haftalara yaklaşılırken ilginç bir olay yaşandı. Jeff Varner adındaki yarışmacı, rakibi Zeke Smith'in transseksüel olduğunu ifşa edince yarışmadan diskalifiye oldu.

ARKADAŞININ SIRRINI İFŞA ETTİ

24 sezon boyunca yaşanan en çirkin olay' olarak lanse edilen gelişmede Jeff Varner adındaki 50 yaşındaki emlakçı, Türkiye'deki versiyonunda konsey toplantısı olarak bilinen yüzleşme seansında Zeke Smith adlı rakibinin bu zamana kadar açıklamaktan çekindiği transseksüel olduğu sırrını ifşa ederek büyük bir şok yarattı ve diğer yarışmacılardan tepki topladı.

İfşa edilen yarışmacı Zeke Smith:

ÖZÜR DİLESE DE DİSKALİFİYE OLDU

Varner halkı kandırdığını iddia ettiği Smith için, 'Halkı kandırıyorsun. Niye şimdiye dek kimseye transseksüel olduğunu açıklamadın?' diyerek büyük tepki çekti. Daha sonrasında birçok kez özür dilese de bu sözleri sarf ettiğinden dolayı yarışmadan diskalifiye olmuş oldu.

Arkadaşını ifşa eden yarışmacı Jeff Varner: