Survivor Yarışmacısı, Rakibinin Cinsel Kimliğini İfşa Diskalifiye Oldu

Survivor'ın yurt dışında yayınlanan bir versiyonunda, son haftalara yaklaşılırken ilginç bir olay yaşandı. Jeff Varner adındaki yarışmacı, transseksüel (transgender) olduğunu ifşa ettiği rakbi Zeke Smith'e yaptığından ötürü diskalifiye oldu.



'24 sezon boyunca yaşanan en çirkin olay' olarak lanse edilen gelişmede Jeff Varner adındaki 50 yaşındaki emlakçı, Türkiye'deki versiyonunda konsey toplantısı olarak bilinen yüzleşme seansında Zeke Smith adlı rakibinin bu zamana kadar açıklamaktan çekindiği transseksüel (transgender) olduğu sırrını ifşa ederek büyük bir şok yarattı ve diğer yarışmacılardan tepki topladı.



Varner halkı kandırdığını iddia ettiği Smith için, 'Halkı kandırıyorsun. Niye şimdiye dek kimseye transseksüel olduğunu açıklamadın?' diyerek büyük tepki çekti. Daha sonrasında birçok kez özür dilese de bu sözleri sarf ettiğinden dolayı yarışmadan diskalifiye olmuş oldu.



Zeke Smith ise açıklama yapmamasının sebebinin 'Survivor'ın transseksüel yarışmacısı' olarak tanınmamak olduğunu belirtti.



Daha önce iki kez yarışmaya katılan Jeff Varner, Survivor'da daha önce hiç bu kadar ilerlememişti. Fakat yaptığı açıklamalardan sonra elenmesiyle, 1 milyon dolarlık ödülü kazanma şansını da kaybetmiş oldu.



Zeke Smith ise Survivor yapımcılarının kendisini desteklediğini ve psikolojik yardım sunduğunu belirtti.