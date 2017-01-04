Survivor Yarışmacısı Fulya Şahin Kimdir?

Fulya Şahin Survivor 2017'ye katılıyor. Fulya Şahin kimdir, Fulya Şahin nerelidir sorularının cevapları haberimizde. Survivor 2017 ne zaman başlayacak? Survivor 2017 kadrosunda kimler var? Survivor 2017'de hangi ünlüler var? TV 8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma Survivor 2017'ye sayılı günler kaldı. Survivor hasreti sona eriyor. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2017'nin kadroları ise belli oldu. Survivor 2017, 21 Ocak'ta başlayacak. Survivor takipçileri Survivor kadrosunda kimlerin olacağını merak ediyordu. Survivor 2017 kadrosu da belli oldu. Survivor 2017 ünlüler takımında Tarık Mengüç, İlhan Mansız, Serhat Akın, Furkan Kızılay, Şahika Ercümen, Sema Apak, Sabriye Şengül, Pınar Saka, Seda Demir, Adem Kılıçcı, Berna Öztürk ve Çılgın Sedat bulunuyor. Survivor 2017 gönüllüler takımında ise Tuğçe Melis Demir, Burçak Tuncer, Eser West, Volkan Çetinkaya, Gökhan Gözükan, Fulya Şahin, Denisa, Ogeday Girişken, Elif Şadoğlu.

SURVİVOR FULYA ŞAHİN KİMDİR?

Fulya Şahin Survivor'a katılıyor. Survivor Fulya Şahin kimdir?1991 İstanbul doğumlu olan Fulya Şahin, Trakya Üniversitesi'nde okudu. Survivor Gönüllüler Fulya Şahin; "Ben Fulya, adımı kazımaya geldim" sözleriyle iddialı bir giriş yaptı.

SURVİVOR GÖKHAN GÖZÜKAN KİMDİR?

Gökhan Gözükan Survivor'a katılıyor. Survivor Gökhan Gözükan kimdir? Boks ile yakından ilgilenen Gökhan Gözükan, vücut geliştirme ile de ilgileniyor. Survivor Gökhan Gözükan 34 yaşındadır. Gökhan Gözükan 1.92 boyunda ve 86 kilodur. Gökhan Gözükan Seda İnci ile nişanlıdır.

SURVİVOR VOLKAN ÇETİNKAYA KİMDİR?

Volkan Çetinkaya Survivor'a katılıyor. Survivor Volkan Çetinkaya kimdir? Beden eğitimi öğretmeni olan Volkan Çetinkaya, ayrıca TSK Ordu Milli takım sporcusu. Eski TSK personeli olan Çetinkaya, yüzme ve atletizm antrenörlüğü de yapmaktadır. Gönüllüler yarışmacısı Volkan Çetinkaya'nın sporcu bir kimliğinin olduğu ve vücut sporlarıyla uğraştığı öğrenildi.

SURVİVOR ELİF ŞADOĞLU KİMDİR?

Elif Şadoğlu Survivor'a katılıyor. Survivor Elif Şadoğlu kimdir? Elif Şadoğlu 1992 doğumludur. Ataşehir Let's Club'de spor ve yaşam merkezi alanında Fitness Eğitmenliği yapmaktadır. Elif Şadoğlu, 2014 TVG ve Fitness şampiyonasında Avrupa Vücut Geliştirme Fitness şampiyonu oldu.

SURVİVOR OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR?

Ogeday Girişken Survivor'a katılıyor. Survivor Ogeday Girişken kimdir? Fenerbahçe kürek takımının lisanslı oyuncusu olan Ogeday Girişken, ülkemizi milli formayla da temsil ediyor. Daha önce dünya gençler kürek şampiyonu olarak şampiyon sporcu olarak tanınıyor.

SURVİVOR DENİSA KİMDİR?

Denisa Survivor'a katılıyor. Survivor Denisa kimdir? Gerçek adı Deniz Gültekin'dir. 19 yaşındaki Denisa İzmirlidir.

SURVİVOR ESER WEST KİMDİR?

Eser West Survivor'a katılıyor. Survivor Eser West kimdir? Aksanı ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Eser West, 1990 yılında New York'ta dünyaya geldi. Asıl mesleği öğretmenlik olan Eser West ABD'den Türkiye'ye gelmesinin ardından Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur adlı evlilik programına katıldı. 1.75 boyunda olan damat adayı 80 kilo ağırlığına sahipken yarışmada Cansel Çördük ile aşk yaşadı, ancak çift birinci olmalarına rağmen ödülü kabul etmedi ve evlenmek yerine ödülü diğer yarışmacılara devretti. La Guardia Communitiy College Üniversitesi'nde eğitim hayatını tamamlayan Eser West bir süre önce Hande Yener'in klibinde yer aldı.

BURÇAK TUNCER KİMDİR?

Burçak Tuncer 6 Nisan 1992 doğumludur. Survivor 2017'nin Gönüllüler takımındaki yarışmacı Burçak Tuncer İzmir Karşıyaka doğumludur. Survivor Burçak Tuncer, İlkokul ve lise eğitimini İzmir Tevfik Fikret Lisesi'nde okumuştur. Burçak Tuncer üniversite eğitimini de İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık bölümünde okumuştur. Burçak Tuncer, eğitim hayatı boyunca birçok sanat dalıyla ilgilenmiştir. Yeteneği doğrultusunda devam eden Burçak Tuncer, resim dalında birincilik ödülleri kazanmıştır. Tüm bunların yanı sıra Burçak Tuncer, kişisel resim sergisini Çeşme Sanat Galerisi'nde açtı.

TUĞÇE MELİS DEMİR KİMDİR?

Tuğçe Melis Demir kimdir? Tuğçe Melis Demir Survivor'a katılacak. Tuğçe Melis Demir 1994 yılında İzmir'de doğmuştur. Eğitimine İzmir'de tamamlayan Tuğçe Melis Demir, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olmuştur. Tuğçe Melis Demir eğitim hayatının yanında sporlada ilgilenmektedir.Ana spor dalı ise buz hokeyidir. ODTÜ buz hokeyi takımında oynayan Tuğçe Melis Demir ayrıca milli takım buz hokeyi oyuncusudur.

SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI

PINAR SAKA KİMDİR?

Pınar Saka 5 Kasım 1985 doğumludur. 100, 200 ve 400 metre kategorilerinde yarışır. Almería, İspanya'da düzenlenen 2005 Akdeniz Oyunları'nda 400m ve 4x 400m bayrak kategorisinde yarıştı. Takım arkadaşları Birsen Bekgöz, Özge Gürler ve Binnaz Uslu'yla beraber 3:40.75' dereceleriyle bronz madalyanın sahibi oldular.

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR?

Sabriye Şengül 1988 doğumludur. Türk kickboksçu. Spora hentbol oynayarak başladı. 2006'da boksa başladı. Türkiye şampiyonlukları, uluslararası boks şampiyonluğu ve K1 Dünya Karması şampiyonluğu kazandı. 23 Nisan 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıktı ve Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle'yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.

SEMA APAK KİMDİR?

Sema Apak 17 Ağustos 1985 Bursa doğumlu 400m engelli yarışlarıyla tanınan kısa mesafeci Türk atlet. 1.69 m boyunda 54 kg ağrlığında olan Sema Aydemir-Apak Tayfun Akgün'ün antrenörlüğünde Enkaspor'un atletidir. Sema Aydemir-Apak geçmiş yıllarda heptatlon branşında boy gösterdi. Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etmiştir. 400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etmiştir. 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunun Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile evlidir. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunmaktadır.

ŞAHİKA ERCÜMEN KİMDİR?

Şahika Ercümen 16 Ocak 1985 Çanakkale doğumludur. Türk serbest dalışçı ve sualtı hokeyi oyuncusu. Serbest dalışta Türkiye rekorunu elinde bulundurmaktadır. Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunudur ve aynı zamanda Başkent Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Şahika Ercümen 22 Ekim 2016 tarihinde Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Değişken Ağırlıklı Paletli alanında 110 metreye dalarak CMAS onaylı yeni bir dünya rekoru kırmıştır. Bu rekorunu "Şehitler İçin Tek Nefes Tek Yürek" pankartı açarak şehitlerimize adamış, şehit çocuklarına destek projesi "Turkuazın Çocukları Projesi"ne desteğini açıklamıştır. Bu rekorla su altında en derine inen insan unvanını almıştır. Ardından; 24 Ekim 2016'da, Kaş-Hidayet Koyu'nda Türkiye Cumhuriyeti'mizin 93. yılına ithafen Değişken Ağırlıklı Paletsiz alanında 93 metre dalarak iki gün arayla ikinci bir rekora imza atmıştır.

FURKAN KIZILAY KİMDİR?

Furkan Kızılay 30 Kasım 1990 doğumludur. Çocuklar Duymasın adlı TV dizisindeki Emre (Havuç) karakteri ile ünlenmiştir. Sinema filmleri ve TV dizilerinin yanı sıra reklamlarda da rol almaktadır. Ayrıca 2009 yılında "Aşksın Sen" adlı albümü çıkarmıştır. 2010'da çekimlerine yeniden başlanan Çocuklar Duymasın dizisinde Emre (Havuç) karakterini yeniden canlandırmaya başlamıştır.Eğitimini Kadir Has Üniversitesi Enformasyon Teknolojileri bölümünde sürdürmektedir.

SERHAT AKIN KİMDİR?

Serhat Akın 5 Haziran 1981 doğumludur. Türk eski millî futbolcu. En son Almanya 4. Ligi olan Regionalliga takımı Berliner AK 07'de oynamış ve futbolu bırakmıştır. 2000-01 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve genç yaşında olmasına rağmen çok sayıda maçlarda yer almıştır, bir anda tarafarın sevgilisi haline gelen genç futbolcu "Kadıköy Boğası" lakabını kazanmıştır. Christoph Daum zamanında forvet oynarken sezon içinde sağ açığa alınmış daha az gol atmaya başlamıştır.Buna karşın Derbi maçlarında attığı gollerle her zaman dikkatleri üzerine çekmiştir. Fenerbahçe'de 5 sezon oynayan futbolcu 3 şampiyonluk yaşamıştır. Süper Lig'te Fenerbahçe formasını 125 kere giymiş 41 gol atmıştır. Fenerbahçe formasıyla toplamda resmi maçlara 154 kere çıkmış ve 49 gol atmıştır.

İLHAN MANSIZ KİMDİR?

İlhan Mansız 10 Ağustos 1975 doğumludur. Almanya' da doğan ve annesi terzi, babası fabrika işçisi olan İlhan Mansız, 9 yaşındayken annesi kardeşi ve ablası ile birlikte ailesinin memleketi olan Eskişehir'e döndü. 4 yılını Eskişehir'de geçirdi ve ailesinin Almanya'da kalması sebebiyle geri döndü. Almanya'ya dönüşünden sonra burada futbola başladı. Ayrıca kardeşi Erman Mansız da Köln takımının genç takımında oynamaktadır.

SV Lenzfried, FC Kempten ve FC Augsburg altyapılarında oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkat çekti. Augsburg takımıyla 1993'te Almanya Gençler Şampiyonluğu, bir sene sonra da Almanya Gençler Kupası'nın sahibi oldu. O sene finalde yendikleri ülkenin köklü takımlarından FC Köln'e transfer oldu. 19 yaşında yaptığı bu transferle futboldan ilk defa para kazandı. Kazandığı ilk parayla kendisine bir müzik seti almıştır. Köln ekibi ile iki yıllık sözleşme imzalayan futbolcu, birinci sene 1. FC Köln II takımında oynayıp, sonraki sene birinci takıma çıkacaktı ancak babasının isteği ile Türkiye'ye gelmeye karar verdi. 38 kez A Milli Futbol Takımı forması giyen İlhan Mansız, bu maçlarda 7 gole de imzasını attmıştır. Türkiye Millî Futbol Takımı'nın dünya üçüncüsü olarak tarihe geçtiği 2002 FIFA Dünya Kupası'nda üç gol attı. Ancak bu goller içinde çeyrek final maçında Senegal'e uzatmalarda (dakika 94) attığı altın gol hayatının en önemli golü oldu. Bu sayede tüm dünyada tanınır hale geldi.

TARIK MENGÜÇ KİMDİR?

Tarık Mengüç 17 Ocak 1969; İstanbul doğumludur Türk şarkıcı, söz yazarı. Çingene asıllı olan Mengüç, bu kültürü yansıtan şarkılarıyla tanınmaktadır. 2004'te yayınlanan Şakşuka adlı albümünde seslendirdiği ve albümle aynı isimi taşıyan şarkıyla çıkış yapmıştır. Askerlik görevini, İzmir Ege Ordu komutanlığı ve Denizli ordu evinde yaptı. Tarık Mengüç, müzik hayatına önce atılmadan hayatını devam ettirebilmek için; mobilya tasarımcısı ve cilacılık, seramikçilik, çakmakçılık, düğün salonlarında şarkı söylemek gibi işler de çalıştı. İlk bestesi "Nazar değmesin" adlı eseridir.

Daha önce, Sibel Can'a "Hey Adamım", Seda Sayan'a "Ben Sana Demedim mi", Davut Güloğlu'na "Katula Katula", Çılgın Sedat, Betül Çağlar, Ayça Tekindor'a "Degaje" gibi birçok ünlü isme bestesini veren Tarık Mengüç 'sanatsal' şarkılar yaptığını söylüyor. En son bestesi "Yıkılıyor" Madonna Ayça'nın albümünde çıkış parçası olarak yer almaktadır. Tuğrul Şan Müzik Dershanesinde 5 yıl şan dersi alan Mengüç, İbrahim Tatlıses, İbrahim Erkal, Ebru Gündeş, Doğuş, Faruk K gibi isimlere de vokal yaptı.

SEDA DEMİR KİMDİR?

Seda Demir 8 Mart 1983 doğumludur. Fuarlarda hostestlik yaptı, arkadaşlarının teşvikiyle ajansa kayıt oldu. Birçok kez deneme çekimlerine çağrıldı, bir süre çekimlere gitmeyi reddetsede çekimlere katıldı. İlk işi İş Bankası reklamında oynamak oldu. Sonrasında çeşitli reklamlarda rol aldı. İlk dizi deneyimini Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolüyle yaptı. Dizi sona erdikten sonra 2011 yılında Yıldız Masalı dizisinde Sude karakterini canlandırdı. Kısa bir süre ekranlara ara verdi 2013 yılında İntikam dizisinde Sude karakteri ile ekranlara geri döndü. Ardından 2014 yılında Beyaz Karanfil dizisinde Elif karakterini canlandırdı. İlk sinema deneyimini 2015 yılında Evlenmeden Olmaz filminde Ayşe karakteriyle yaşadı.

ADEM KILIÇCI KİMDİR?

Adem Kılıççı 18 Nisan 1986 Ağrı doğumludur. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir. Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 2008 Yaz Olimpiyatları kapsamında 10 Ağustos günü 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a sayıyla yenilerek elendi. İlk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3'üncü raundu da 11-2 geride tamamlayan Kılıççı, müsabakadan da 14-3 yenik ayrıldı. 2014-2015 Dünya Boks Federasyonunun (AIBA) düzenlediği APB Profesyonel Boks Liginde Dünya Şampiyonu olarak Rio Olimpiyatlarına katılma hakkı kazanmıştır.

BERNA ÖZTÜRK KİMDİR?

Berna Öztürk 28 Mart 1984 doğumludur. Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk'ün kardeşi olan DJ Berna, 28 Mart 1984 İstanbul doğumlu ve İstanbul Üniversitesi edebiyat fakültesi, sosyoloji bölümü son sınıf öğrencisi. 16 yaşından itibaren mankenlik ve modellik yapan Berna Öztürk, bazı TV dizileri ve tiyatro oyunlarında rol almıştır. Uzun zamandır DJ'lik yapan Öztürk'ün hobileri arasında davul çalmak ve resim yapmak da bulunuyor. Başarılı DJ Berna Öztürk, su sporlarına da fazlasıyla meraklı. İyi bir kite board eğitmeni de olan DJ Berna ablası bilge ile birlikte Salih Alexander Çakır ve Seda Çelenk'in sahibi olduğu kite board akademi de hem yarışmalara hazırlanıyor hem de bu zevkli sporu öğrenmek isteyenlere eğitmenlik yapıyor.

ÇILGIN SEDAT KİMDİR?

Sedat Kapurtu 1973 yılında İstanbul'da doğdu.Aslen Sivas'lı olan Çılgın Sedat küçük yaşlarda müzik ve futbola merak saldı.Müzik hayatı ve futbol hayatını birlikte sürdüren Çılgın Sedat birçok enstrüman çalabiliyor.Çılgın Sedat müzik hayatının yanı sıra futbollada profesyonelliğe kadar yükselmiş Zeytinburnuspor'da oynamıştır.2011 yılında ise futbolu bırakmıştır. Çılgın Sedat futbolun yanı sıra bir çok dövüş sporuylada ilgilenmiştir.Bunlar Karate, Kickbox, TeakWando'dur.Kendisini birçok alanda yetiştiren Çılgın Sedat müzik hayatınada devam ederek albümler çıkarmış çeşitli Tv programlarınada katılmıştır. Çeşitli Sinema ve Dizi'lerde de rol alan Çılgın Sedat 2015 yılında 'Ben bilmem eşim bilir' isimli yarışmaya katılmış ve eşiyle birlikte yarışmıştır.Ticaret hayatınada atılan Çılgın Sedat, Club Çılgın gece kulübünü açmış ancak talihsiz bir şekilde mekanında yangın çıkarak kulüp işini bırakmak zorunda kalmıştır.