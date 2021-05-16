Survivor yarışmacıların yakınları (aileleri) kimlerdir? 16 Mayıs Survivor aile oyununda hangi yarışmacının hangi yakını geldi?
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Survivor yarışmacıların yakınları (aileleri) kimlerdir? 16 Mayıs Survivor aile oyununda hangi yarışmacının hangi yakını geldi?

Survivor yarışmacıların yakınları (aileleri) kimlerdir? 16 Mayıs Survivor aile oyununda hangi yarışmacının hangi yakını geldi?
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Survivor'da bugün 16 Mayıs tarihinde aile oyunu oynanıyor. Ödül oyununda kazanan takım ailesiyle birlikte akşam yemeği yiyecek ve 2 saat boyunca onlarla birlikte vakit geçirebilecek. Kıyasıya ödül oyunu devam ederken yarışmacıların yakınları kimlerdir, isimleri nelerdir merak edildi. Peki mavi takım ve kırmızı takım yakınlarının isimleri kimlerdir?

Survivor aile oyununda heyecan devam ediyor. Kazanan takım ailesiyle birlikte akşam yemeği yiyecek. Peki hangi yarışmacının hangi yakını geldi. İsimleri nelerdir? merak edilen konular arasında yer alıyor. Ayrıntıları haberimizde aktaralım.

SURVİVOR 16 MAYIS ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Kazanan takım aileleriyle birlikte yemek yiyebilecek. 2 saate yakın onlarla birlikte vakit geçirecek.

SURVİVOR 16 MAYIS ÖDÜL OYUNU KAZANANI KİM?

Yarışma halen devam ediyor. Şuanda skor 6-5 Mavi takım önde. 12 olan kazanacak. Ayrıca bugünkü oyunun 2. aşaması yarın oynanacak.

SURVİVOR YARIŞMACILARIN YAKINLARININ İSİMLERİ

Survivor bugünkü ödül oyununda yarışmacıların 2 yakını geldi. Peki hangi yarışmacının hangi yakını geldi ve isimleri nelerdir? Kısaca aktaralım.

  • Batuhan'ın annesi : Gülhayat Karacakaya
  • İsmail'in annesi : Ümmü Gülsüm Balaban
  • Aleyna K.'nin kardeşi : Cansu
  • Aleyna K.'nin annesi : Zuhal hanım
  • Berkay'ın babası : Semih Yuvakuran
  • Poyraz'ın annesi : Asiye hanım
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Survivor yarışmacıların yakınları (aileleri) kimlerdir? 16 Mayıs Survivor aile oyununda hangi yarışmacının hangi yakını geldi? - Haberler
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