Survivor Yarışmacıları Çocuklar Oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivalinde kurulan Survivor parkurunun yarışmacıları çocuklar oldu.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivalinin 3. gününde en fazla ilgi çeken stantlardan biri Survivor ve Macera Parkuru oldu. Televizyondan milyonların takip ettiği Survivor yarışmasının bir benzeri, çocuklar için Uluslararası Fuar Alanına kuruldu. Çocukların yarışmaktan büyük keyif aldığı eğlence alanında birçok parkur bulunuyor. Genelde doğal ortamda kurulan Survivor parkurunun benzeri çocuklar için Festival alanında kuruldu. Güvenlik önlemlerine dikkat edildiği parkurda bulunan denge tahtasından çocuklar düşmeden karşıya geçmeye çalışıyorlar. Denge tahtasından geçen çocuklar sırasıyla gemici geçişi, dalgalı köprü, germe köprü ve tekerlek parkurunu geçerek alanı tamamlıyorlar. Çocuklar zaman sınırı olmadan bol eğlenceli bir yarışma yapma fırsatı buluyor.



Alanın diğer zor ve eğlenceli atölyesi Macera Parkuru. Parkurda yarışacak çocuklara öncelikle emniyet kemeri ve kask takılıyor. Çocuklar güvenlik aparatlarının takılmasından sonra parkurda yarışmaya başlıyorlar. Yarışmada çocuklar, yüksek oyun, ip parkuru, sallanan ip, zig zag, renkli basamak, uçan küpler, sallanan köprü, çapraz silindir ve gemici geçişi etaplarını bitirerek yarışmayı tamamlıyorlar. - KOCAELİ