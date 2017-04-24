Survivor Taner, Ağzında Havai Fişek Patlattı
Survivor'ın çılgın yarışmacılarından Taner, ağzında havai fişek patlattı. Ardından "Nefes alamıyorum, ambulans çağırın!" diye feryat etti.
Survivor'ın gelmiş geçmiş en ilginç yarışmacılarından Taner, son yaptığı çılgınlıkla, görenleri şaşkına çevirdi.
"NEFES ALAMIYORUM"
Ağzına küçük bir havifişek alan Taner, havai fişeği ağzındayken ateşledi. Havai fişeğin patlamasıyla neye uğradıını şaşıran Taner, "Nefes alamıyorum, ambulans çağırın" diye feryat etti.
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