Survivor Sergen elendi mi? Survivor Sergen kimdir? Sergen Bayar nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor Sergen Bayar bu haftanın eleme adayı oldu. Eleme adaylarından birisi olan Sergen Bayar kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne vatandaşlar tarafından merak edildi. Sergen Bayar elendi mi? Survivor kim elendi? Sergen Bayar hayatı ve biyografisi!

Bugün eleme konseyinde eleme adaylarından birisi adaya veda edecek. Eleme adaylarından olan Sergen Bayar kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

SURVİVOR SERGEN ELENDİ Mİ?

Elenen isim Sergen oldu.

SURVİVOR SERGEN BAYAR KİMDİR?

Survivor Sergen, 1998 Balıkesir doğumlu olan Sergen Bayar aslen Ayvalıklı. İstinye Anadolu Lisesi mezunu olan yarışmacı birçok spor dalı ile ilgili. Tenis, crossfit, kite surf, street workout, artistik cimnastik, free running ile ilgilenen dikkat çeken yarışmacı, sekiz sene amatör olarak tenis oynadığını aktardı. Enkaspor lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bırakmış. Sergen Bayar çok iyi derece yüzme biliyor.

Sergen Bayar doğum tarihi : 1998

Sergen Bayar kaç yaşında : 23 yaşında

Sergen Bayar nereli : Balıkesir

Merak edilen isim sosyal medya hesabından bolca spor yaptığı fotoğrafları paylaşıyor. Survivor Sergen'in sosyal medya hesabında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nden de yaptığı paylaşımlar yer alıyor.

Yeni yarışmacı ile ilgili Acun Ilıcalı, 'Sergen'in enteresan bir parkur hızı var. Müthiş bir hız. Sergen Survivor tarihine geçti!' dedi.