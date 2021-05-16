Survivor sembol oyununu kim kazandı? 16 Mayıs bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?
Survivor sembol oyununu kim kazandı? Kazanan kişinin yanında bir kişi ile birlikte ödülün de sahibi olacağı sembol oyunu gerçekleşiyor. Günün sembol mücadelesinde ödül ise çok beğenildi. Oyunun kazananı erkeklerde ve kadınlarda henüz belli olmadı. 16 Mayıs bireysel sembol oyununu kim kazandı?
Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor'ın son bölümünde ödül oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Peki sembol yani performans oyununu kim kazandı şimdi hep birlikte öğrenelim.
KADINLARDA SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
16 Mayıs Perşembe Survivor sembol oyununda kadınlarda finale Aleyna Ç. ve Merve Aydın kaldı. Bu iki isimden birisi sembolün sahibi olacak.
Kadınlarda kazanan Merve oldu.
ERKEKLERDE SEMBOL KAZANAN KİM OLDU?
16 Mayıs Perşembe Survivor sembol oyunu kazananı henüz belli olmadı.
Erkeklerde sembolün sahibi İsmail oldu.
16 MAYIS PERFORMANS OYUNU KAZANANLARI KİMLER?
KADINLARDA KAZANAN : MERVE AYDIN
ERKEKLERDE KAZANAN : İSMAİL BALABAN
16 MAYIS SEMBOL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?
Survivor sembol oyunu ödülü içli köfte oldu.
Merve'nin ödül için seçtiği arkadaşı : Poyraz
İsmail'in ödül için seçtiği arkadaşı : Batuhan