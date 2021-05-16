Survivor sembol oyununu kim kazandı? 16 Mayıs bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?

Survivor sembol oyununu kim kazandı? Kazanan kişinin yanında bir kişi ile birlikte ödülün de sahibi olacağı sembol oyunu gerçekleşiyor. Günün sembol mücadelesinde ödül ise çok beğenildi. Oyunun kazananı erkeklerde ve kadınlarda henüz belli olmadı. 16 Mayıs bireysel sembol oyununu kim kazandı?