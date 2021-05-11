Survivor sembol oyununu kim kazandı? 10 Mayıs bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?
Survivor sembol oyununu kim kazandı? Kazanan kişinin yanında iki kişi ile birlikte ödülün de sahibi olacağı sembol oyunu gerçekleşiyor. Günün sembol mücadelesinde ödül ise Piyaz oldu. Oyunun kazananı erkeklerde ve kadınlarda kim oldu? 10 Mayıs - 11 Mayıs bireysel sembol oyununu kim kazandı? Performans oyunu kazananı kimler oldu?
Survivor'da sembol oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor'ın son bölümünde ödül oyununu hangi takım kazandı henüz belli olmadı. Peki sembol yani performans oyununu kim kazandı şimdi hep birlikte öğrenelim.
KADINLARDA SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
10 Mayıs - 11 Mayıs Pazartesi Survivor sembol oyununda kadınlarda henüz kazanan belli olmadı.
Kadınlarda sembolü kazanan Aleyna Çalışkan oldu.
ERKEKLERDE SEMBOL KAZANAN KİM OLDU?
10 Mayıs Pazartesi Survivor sembol oyununda erkeklerde kazanan henüz belli olmadı.
Steven'in 1 Sergen'in 3 sembolü bulunuyor.
Erkeklerde sembole veda eden ilk isim Poyraz oldu.
Dora ve İsmail finale kaldı. 2 isimden birisi sembolün sahibi olacak.
Erkeklerde kazanan İsmail oldu. İsmail Balaban'ın 2. sembolü oldu.
10 MAYIS PERFORMANS OYUNU KAZANANLARI KİMLER?
KADINLARDA KAZANAN : ALEYNA ÇALIŞKAN
ERKEKLERDE KAZANAN : İSMAİL BALABAN
10 MAYIS SEMBOL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?
Survivor sembol oyunu ödülü Piyaz oldu.
Ödülü Ünlüler (Kırmızı takım) takımı kazandı.