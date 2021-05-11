Survivor sembol oyununu kim kazandı? 10 Mayıs bireysel sembol oyununu kim kazandı? Kimin kaç sembolü var? Ödül ne?

Survivor sembol oyununu kim kazandı? Kazanan kişinin yanında iki kişi ile birlikte ödülün de sahibi olacağı sembol oyunu gerçekleşiyor. Günün sembol mücadelesinde ödül ise Piyaz oldu. Oyunun kazananı erkeklerde ve kadınlarda kim oldu? 10 Mayıs - 11 Mayıs bireysel sembol oyununu kim kazandı? Performans oyunu kazananı kimler oldu?