Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Mayıs Cumartesi survivor ödülü ne?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Mayıs Cumartesi survivor ödülü ne?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Mayıs Cumartesi survivor ödülü ne?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Mayıs Cumartesi survivor ödülü ne?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Mayıs Cumartesi survivor ödülü ne?

15 MAYIS SURVIVOR ÖDÜLÜ NE?

Kazanan takım ayran aşı çorbası, mücver domatesli pilav gibi mükemmel bir sofra ile buluşacak.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yeni başlayan karşılaşmanın ilk puanını mavi takım aldı. Survivor ödül oyununda mavi takım önde devam ediyor. 8-1 mavi takım önde. 10-2 üstünlük ile mavi takım kazandı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı Nur Fettahoğlu Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Fırat Aydınus Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Mayıs Cumartesi survivor ödülü ne? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.05.2021 23:38:13. #1.11#

title