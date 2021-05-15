Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Mayıs Cumartesi survivor ödülü ne?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Mayıs Cumartesi survivor ödülü ne?

Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Survivor ödül oyununu kim kazandı? 15 Mayıs Cumartesi survivor ödülü ne?

15 MAYIS SURVIVOR ÖDÜLÜ NE?

Kazanan takım ayran aşı çorbası, mücver domatesli pilav gibi mükemmel bir sofra ile buluşacak.

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yeni başlayan karşılaşmanın ilk puanını mavi takım aldı. Survivor ödül oyununda mavi takım önde devam ediyor. 8-1 mavi takım önde. 10-2 üstünlük ile mavi takım kazandı.